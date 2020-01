'KPN profiteert van focus op kosten'

Gepubliceerd op | Views: 921

AMSTERDAM (AFN) - De focus op kosten bij KPN begint zich uit te betalen. Het telecombedrijf zet in het vierde kwartaal waarschijnlijk een hoger bedrijfsresultaat in de boeken vergeleken met een jaar eerder. Dat komt naar voren uit een consensus van analistenverwachtingen die is gepubliceerd op de website van het concern. Over heel 2019 wist de onderneming eveneens haar bedrijfsresultaat op te voeren.

KPN trekt al een tijdje zijn broekriem aan. Het bedrijf stuurt aan op vereenvoudiging van de bedrijfsvoering door bijvoorbeeld onderdelen af te stoten. Afgelopen kwartaal verkocht KPN zijn consultingdochter die advies op het gebied van ICT en cloud-diensten en data analyse verleende. Ook deed het concern zijn dochteronderneming voor webhosting Argeweb van de hand. In het derde kwartaal wist KPN mede dankzij de kostendiscipline zijn bedrijfsresultaat op te krikken.

Over de laatste drie maanden van vorig jaar voorspellen de analisten dat het aangepaste bedrijfsresultaat (ebitda) aandikte tot 587 miljoen euro. In dezelfde periode een jaar eerder was het nog 572 miljoen euro. Over het hele jaar behaalde KPN een aangepast bedrijfsresultaat van 2,6 miljard euro. Dat is een stijging van ruim 11 procent vergeleken met 2018.

Plannen rond XS4ALL

De kenners voorzien dat de onderliggende omzet van KPN in het vierde kwartaal licht daalt tot een kleine 1,4 miljard euro ten opzichte van een jaar eerder. Voor het hele jaar ligt de consensus op een stabiele omzet van ruim 5,6 miljard euro. De zakelijke tak van KPN is daarbij de zwakste schakel, vinden de marktvorsers. Zij voorspellen voor die divisie de grootste neergang in omzet, zowel in het laatste kwartaal als in heel 2019.

Topman Joost Farwerck, die vanaf november officieel de scepter mag zwaaien, mag woensdag voor het eerst de jaarresultaten van KPN toelichten. Hij nam het stokje over van de vorig jaar opgestapte bestuursvoorzitter Maximo Ibarra die aan de slag ging bij Sky Italia. Ook was er tussentijds veel commotie omdat de als opvolger van Ibarra genomineerde Dominique Leroy na een omstreden aandelenverkoop niet meer voldeed aan de eisen van de toppositie.

Ook worden bij de handelsupdate mogelijk nieuwe plannen rondom het merk XS4ALL uit de doeken gedaan. KPN beloofde met meer informatie te komen over de toekomst van de internetprovider. Het concern trok zich na veel ophef terug van het idee om het merk te schrappen. Boze klanten achter de actiegroep XS4ALL Moet Blijven denken overigens nog steeds dat KPN achter de schermen XS4ALL wil ontmantelen.