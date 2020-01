TomTom levert navigatiediensten aan Fiat Chrysler

Gepubliceerd op | Views: 890

AMSTERDAM (AFN) - Navigatiedienstverlener TomTom gaat kaarten, navigatiediensten en onder meer informatie over verkeersdrukte leveren aan automaker Fiat Chrysler. Die gaat de diensten integreren in zijn nieuwe Uconnect 5-infotainmentsysteem. De eerste auto's met het nieuwe systeem komen later dit jaar op de markt.

Het UConnect 5-systeem komt op termijn beschikbaar in alle markten waar Fiat Chrysler actief is, met uitzondering van China. Financiële details van de deal zijn niet bekendgemaakt.