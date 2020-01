KPN steekt geld in bitcoinbedrijf SettleMint

Gepubliceerd op | Views: 65

ROTTERDAM (AFN) - KPN Ventures heeft geld gestoken in het Belgische blockchainbedrijf SettleMint. De investeringstak van telecombedrijf KPN maakte maandag bekend aan een investeringsronde met een totale waarde van 1,9 miljoen euro mee te hebben gedaan. Hoeveel KPN Ventures precies in het bedrijf stak is niet duidelijk.

SettleMint heeft een blockchainplatform ontwikkeld wat door bedrijven gebruikt kan worden als zij de blockchain willen gebruiken. De Belgen willen het opgehaalde geld gebruiken voor internationale uitbreiding en het vercommercialiseren van het platform. KPN maakt het platform van SettleMint ook beschikbaar voor zijn klanten.