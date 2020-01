Beurzen onderuit door virusvrees

Gepubliceerd op | Views: 2.922

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam ging maandag hard onderuit. Ook de andere Europese beurzen lieten flinke verliezen zien aan het begin van een drukke week met veel bedrijfsresultaten en rentebesluiten van de Amerikaanse en Britse centrale banken. De handel werd echter gedomineerd door de snelle verspreiding en het oplopende dodental van het coronavirus, dat nu ook in Europa is gesignaleerd.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 1,2 procent lager op 606,87 punten. De MidKap kelderde 1,8 procent tot 921,18 punten. De beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs leverden 1,4 procent in.

In China is het dodental door het coronavirus opgelopen tot zeker tachtig mensen. Het aantal besmettingen is gestegen naar meer dan 2700. Ook zijn besmettingen vastgesteld in onder meer Japan, Zuid-Korea, Frankrijk, Canada, de Verenigde Staten en Thailand.

Reisbranche

Europese verkopers van luxeproducten gingen in de uitverkoop. China is een belangrijke markt voor deze bedrijven. In Parijs raakten de modehuizen LVMH, Kering en Hermès tot 2,7 procent kwijt. Ook het Franse cosmeticaconcern L'Oréal (min 2,7 procent) moest het ontgelden. In Londen zakte modemerk Burberry 4,8 procent en het Zwitserse luxeconcern Richemont verloor 2,6 procent.

Bedrijven uit de reisbranche, zoals luchtvaartmaatschappijen en boekingssites, werden eveneens van de hand gedaan. Luchtvaartcombinatie Air France-KLM zakte ruim 4 procent en was daarmee de grootste daler bij de middelgrote bedrijven op het Damrak. In Frankfurt daalde Lufthansa 5,2 procent.

Olieprijzen omlaag

Staalfabrikant ArcelorMittal kampte met de zorgen over de economische impact van het virus en behoorde tot de staartgroep in de AEX met een verlies van 3,2 procent. In de MidKap profiteerde beursintermediair Flow Traders juist van de onrust op de financiële markten en was de grote winnaar met een plus van 2,3 procent.

De olieprijzen gingen flink omlaag door de angst dat mensen minder gaan reizen door het coronavirus. Een vat Amerikaanse olie werd 2,4 procent goedkoper op 52,89 dollar. Brentolie zakte 2,2 procent in prijs tot 59,34 dollar per vat. De euro was 1,1029 dollar waard tegen 1,1023 dollar op vrijdag.