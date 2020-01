Curetis roept aandeelhouders bijeen op 10 maart

Gepubliceerd op | Views: 286

AMSTERDAM (AFN) - Biotechnologiebedrijf Curetis roept zijn aandeelhouders op 10 maart bijeen. Die kunnen dan stemmen over de stappen die nodig zijn om de overname van de Amerikaanse branchegenoot OpGen af te ronden.

Die overname werd in september aangekondigd. Hoewel Curetis de overnemende partij is, wordt de samensmelting juridisch vormgegeven als een overname van het Duitse bedrijf met een beursnotering in Amsterdam door OpGen. De aandeelhouders van Curetis moeten daardoor onder meer instemmen met de opheffing van Curetis en de verdeling van de nieuwe aandelen OpGen. Aandeelhouders van Curetis krijgen 72,5 procent van het fusiebedrijf in handen.