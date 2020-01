Bedrijf in buitenreclame naar NPEX

Gepubliceerd op | Views: 117

AMSTERDAM (AFN) - Image Building, actief op het gebied van tijdelijke buitenreclame en bekend van de Trotter-reclamezuilen, geeft via handelsplatform NPEX weer een obligatielening uit. Het gaat om een achtergestelde lening van 1,5 miljoen euro met een jaarlijkse rente van 8 procent, af te lossen na zes jaar.

Image Building, naast Nederland ook actief in bijvoorbeeld Groot-Brittannië en België, wil gaan beginnen op de Duitse markt. Daarvoor wordt de opbrengst van de obligatielening gebruikt.

Het is de derde keer dat Image Building obligaties uitgeeft via de NPEX-effectenbeurs. In 2013 werd er voor 680.000 euro succesvol een obligatielening uitgegeven. Die is inmiddels afgelost en in 2017 deed het bedrijf nogmaals een beroep op beleggers.