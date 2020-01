'Virusvrees domineert drukke beursweek'

Gepubliceerd op | Views: 897

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam opent maandag naar verwachting met verlies. Ook elders in Europa lijken de beurzen lager te beginnen aan de drukke week met veel bedrijfsresultaten en rentebesluiten van de Amerikaanse en Britse centrale banken. De handel wordt echter gedomineerd door de snelle verspreiding en het oplopende dodental van het coronavirus, dat nu ook in Europa is gesignaleerd.

In China zijn inmiddels zeker tachtig mensen om het leven gekomen door het coronavirus. Het aantal besmettingen is gestegen naar meer dan 2700. De Chinese Gezondheidsraad verklaarde daarnaast dat het virus ook besmettelijk is tijdens de incubatietijd. Dat is de periode waarin iemand besmet is, maar nog geen ziekteverschijnselen heeft. Ook zijn besmettingen vastgesteld in onder meer Japan, Zuid-Korea, Frankrijk, Canada, de Verenigde Staten en Thailand.

De olieprijzen staan flink onder druk door de angst voor het coronavirus. De uitbraak van die ziekte in Azië drukt mogelijk de vraag naar de brandstof. Een vat Amerikaanse olie werd 2,3 procent goedkoper op 52,96 dollar. Brentolie zakte 2,3 procent in prijs tot 59,32 dollar per vat.

Luxeproducten

Op de Europese beurzen kan de virusvrees de makers van luxeproducten als LVMH, modemerk Burberry of horlogemaker Swatch raken. Chinezen zijn een belangrijke doelgroep voor hen, vooral rijke toeristen. Ook bedrijven uit de reisbranche, zoals luchtvaartmaatschappijen en boekingssites, zijn gevoelig voor het virusnieuws.

Op het Damrak krijgen beleggers deze week kwartaal- en jaarcijfers van enkele grote bedrijven voor de kiezen. Philips presenteert dinsdag de resultaten. Een dag later volgt telecombedrijf KPN. Donderdag geven olie- en gasreus Shell en voedings- en verzorgingsmiddelenconcern Unilever inzage in de boeken. Vrijdag is het de beurt aan verlichtingsbedrijf Signify.

Advieswijziging IMCD

In Amsterdam zal het aandeel IMCD mogelijk bewegen op een advieswijziging. Analisten van Berenberg hebben hun aanbeveling voor de chemicaliëndistributeur opgeschroefd.

De Europese beurzen veerden vrijdag stevig op. De AEX-index eindigde 1,4 procent hoger op 614,24 punten en de MidKap won 0,7 procent tot 937,92 punten. De beurzen in Parijs, Londen en Frankfurt stegen tot 1,4 procent. Wall Street ging echter lager het weekeinde in. De Dow-Jonesindex sloot 0,6 procent in de min op 28.989,73 punten. De brede S&P 500 en techbeurs Nasdaq verloren 0,9 procent.

De euro was 1,1025 dollar waard tegen 1,1023 dollar op vrijdag.