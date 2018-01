Shell verwerpt beschuldigingen

quote: eu-forist schreef op 27 jan 2018 om 17:25:

Mee eens

Leesvoer:

Als ik de leiding over Shell had zou ik nu helemaal klaar zijn met dit land en vertrekken met alles. Shell was een werkpaard in dienst van de overheid met alle risico's van dien zodat al die linkse partijen geld in overvloed hadden om voor Sinterklaas te spelen 40 jaar lang. De opmerking van Shell: Shell houdt van Nederland, maar houdt Nederland? van Shell is veelzeggend tijdens een van de laatste ontmoetingen van het management met de tweede kamer. Als de overheid (en dat zijn wij allemaal) lekker makkelijk vingers willen wijzen naar Shell dan vertrekken zij uit NL met alle gevolgen van dien.