'Vertrouwen beleggers bijzonder hoog'

Natuurlijk heeft bakkertje deeg hier alle gelijk van de wereld in,alleen heb je met sparen,geen weken,dat het niet lukt,maar daar moet je,je niet op blind staren,maar het langdurige plaatje bekijken en dan winnen de aandelen het met glans,2017 leverde mij + 30% rendement op en dat betaalt geen enkele bank.

Van de week lukte het dus niet,door 1 en andermaal negatief nieuws,uit de overkant van de plas ging mijn topper besi 3,66% terug,ook mittal en shell schreven rood,resultaat-,1,1%,daar kan de pijp niet van roken,gelukkig hebben we stookhout zat,dus we houden het toch warm.

Bovendien ben ik gunstig gestemt,donderdag en vrijdag ging het al de goede richting uit,intel sloot gisteren meer dan 10% hoger en de beide grotere metalen kregen een stevige opwaardering van goldman sachs,vanmorgen las ik in de krant een trading up van de eerste elektrische auto,de nissan leaf,dus met amg,moet het ook goed komen.

Vandaag knaken rapen,met het echte metaal,dat lukt altijd,die staan altijd in dde plus.

Morgen echte eeuwige blijvende waarde bijtanken,bij het altijd weer schitterrende Woord.

Maandag trachten,van die min weer een plus te maken,Sjaloom!!!