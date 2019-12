Investeerders kopen belang in pijplijn Canada

Gepubliceerd op | Views: 0

CALGARY (AFN/BLOOMBERG) - Investeerders KKR en Alberta Investment Management nemen een belang van 65 procent in een te realiseren Canadese gaspijpleiding. Met het Coastal Gaslink Pipeline project van TC Energy is in totaal een bedrag van 6,6 miljard Canadese dollar (4,5 miljard euro) gemoeid.

De pijplijn heeft een lengte van 670 kilometer en brengt aardgas naar LNG Canada, een exportfaciliteit in British Columbia waar Shell een groot belang in heeft. De overige 35 procent van het project blijft in handen van TC Energy die naar eigen zeggen een winst na belastingen zal boeken als gevolg van de overeenkomst.

Het is niet voor het eerst dat TC Energy belangen in projecten verkoopt. Het bedrijf, dat eerder bekend stond als TransCanada, verkocht dit jaar al vaker dergelijke belangen om daarmee voor 30 miljard Canadese dollar aan projecten te kunnen bekostigen.