Europese beurzen dicht op tweede kerstdag

AMSTERDAM (AFN) - De Europese beurzen zijn ook donderdag nog gesloten vanwege de kerst. Woensdag bleven de belangrijkste Europese graadmeters ook al dicht. De dag voor kerst lieten de Europese beurzen kleine uitslagen zien na een verkorte sessie. De AEX-index in Amsterdam eindigde daarbij een fractie hoger

Ook de Amerikaanse beurzen waren op eerste kerstdag dicht. Later op de dag gaat Wall Street wel open. De dag voor kerst sloten de graadmeters in New York na een halve sessie overwegend lager. Alleen techgraadmeter Nasdaq zette zijn recordreeks voort.

In Tokio is de handel deze week wel 'normaal'. Op eerste kerstdag sloot de Nikkei licht lager. Donderdag ging de Japanse beurs met winst de handel uit.