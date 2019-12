Nikkei sluit kalme sessie met winst

Gepubliceerd op | Views: 65

TOKIO (ANP/BLOOMBERG) - De beurs in Tokio is donderdag na een relatief kalme sessie met winst de handel uitgegaan. Elders in Azië was het sentiment eveneens positief. Beleggers moesten het doen zonder impulsen uit Europa en de Verenigde Staten waar graadmeters eerste kerstdag gesloten bleven. De beurzen in New York gaan later op de dag wel weer open.

De leidende Nikkei-index in Tokio sloot de sessie af met een plus van 0,6 procent op 23.924,92 punten. De Kospi in Seoul, die woensdag gesloten bleef, eindigde nu 0,4 procent hoger. Ook de beurs in het Chinese Shanghai stond hoger met een plus van 0,8 procent. Met name vastgoedfondsen presteerden goed in China, nadat Peking maatregelen aankondigde om verstedelijking te bevorderen.

China schrapte de beperkingen voor registratievergunningen van huishoudens voor steden met minder dan 3 miljoen inwoners. Ook voor steden tot 5 miljoen inwoners werden de regels versoepeld.

De beurzen in Hongkong en Australië bleven ook tweede kerstdag dicht.