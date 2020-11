IMCD doet overname in Turkije

ROTTERDAM (AFN) - Chemicaliëndistributeur IMCD neemt de personal care-activiteiten van het Turkse Ejder Kimya over. Er werd geen overnamesom gemeld.

De activiteiten rond persoonlijke verzorging van Ejder Kimya waren in 2019 goed voor een omzet van 4,7 miljoen euro. De overname moet in januari worden afgerond, waardoor IMCD zijn positie in Turkije versterkt.