'Brede overeenstemming bij ECB over extra steunmaatregelen'

het is een kwestie van tijd voordat politici in heel europa begrijpen dat de ecb bereid is onbeperkt geld te creëren zonder enige verplichting, ze zijn volledig gezwicht in Frankfurt en de volgende stap is het kwijtschelden van al die schulden, we lijken wel collectief gek geweest de afgelopen 50 jaar met welke bezuiniging dan ook, geld is gratis en onbeperkt beschikbaar bij het ecb loket.