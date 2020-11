Berenberg verlaagt advies voor PostNL

quote: france schreef op 26 november 2020 10:47:

Berelul weer uit de bocht. Gisteren kwam ING met een koopadvies voor post.nl met koersdoel 3.75



Overname , samenvoeging is aanstaande schat ik in. En dan wordt er geen 3.75 betaald, eerder 5 euro.



Kijk maar naar de cijfers van B-Post





Er zal niks betaald worden want zoveel geld is er niet.Gewoon een merger of equals en samen verder ipv de sorteercentra naast elkaar te gaan bouwen en met alles naast elkaar door te werken.Dan kan obv de flinke synergy voordelen de waarde van het nieuwe gecombineerde aandeel flink omhoog.Maar de postdivisie en vooral de politieke bemoeienis in Nederland en in Belgie via het enorme aandelen belang van de staat in Bpost zullen dit wel tegen willen houden want hun egotjes zijn belangrijker dan de toekomst van post en pakket door nationale of in dit geval een Nederland Belgie combinatie.En dat terwijl concurrenten vaak geen strobreedte in de weg worden gelegd terwijl die internationaal belasting ontduiken, anders betalen, onder andere regels vallen om welke reden dan ook terwijl ze hier actief zijn, dat kan dan allemaal.En die buitenlandse partijen hebben ook geen last van bijvoorbeeld zo een chanteer club als de FNV.En het koersdoel van ING Equity research is zelfs 3.85 en niet 3.75 en ook dat is nog te laag, maar aangezien de koers van heel laag komt is dit voor de meesten niet te snappen terwijl aan de andere kant een koers die vooral op lucht gebaseerd is blijkbaar oneindig kan door stijgen ondanks dat bestuurders commissarissen en grootaandeelhouders van het eerste uur lopen te cashen.Het is wat, het verschil tussen hot or not.In het geval van PostNL en ook Bpost is het dus eerst leveren en dan pas de koers.