Berenberg verlaagt advies voor PostNL

Vreemd dat je je koersdoel van € 2,50 naar € 3,00 verhoogd en dan nu op deze koers van 2,90 een Hold advies geeft. Dat is zeker technisch toch een buy advies.



Overigens is het goede dat Berenburg het koersdoel verhoogd.



Het valt me wel op dat vaak heftig op een advieswijziging van Berenburg wordt gereageerd, in tegenstelling tot andere adviezen.