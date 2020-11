Pharming zet stap naar notering in VS

quote: Bob777 schreef op 26 november 2020 07:45:

Blijkbaar verwachten ze verliezen, waarom zou je anders een extra notering nodig hebben. Is het goed voor de huidige aandeelhouders, denk het niet.

Galapagos heeft meerdere noteringen zoal OTC, Nasdaq, Damrak. Ook een groot belang in Galapagos is door Gilead genomen.Om meer in de Amerikaanse markt te kunnen doen is een Nasdaq notering een pre. Het biedt juist voordeel.