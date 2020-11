Pharming zet stap naar notering in VS

LEIDEN (AFN) - Biotechnologiebedrijf Pharming heeft de eerste stappen gezet op weg naar een tweede beursnotering aan de Amerikaanse Nasdaq. Het bedrijf, dat zijn hoofdnotering aan de beurs in Amsterdam heeft, diende een officiële registratie in bij de Amerikaanse beurswaakhond SEC. Pharming is niet van plan nieuwe aandelen uit te geven voor de tweede notering.

De Leidse onderneming maakte de plannen voor voor een notering aan de Amerikaanse techbeurs vorige maand bekend. De timing en de voorwaarden waren toen nog onbekend. Ook was sowieso nog niet duidelijk of het plan doorgaat omdat de aandeelhouders er toestemming voor moeten geven. Die kunnen zich daar volgende maand over uitspreken.