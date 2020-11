Stijgende onderzoekskosten zorgen voor rodere cijfers Vivoryon

HALLE (AFN) - Biotechnoloog Vivoryon heeft ook het derde kwartaal van het jaar afgesloten met rode cijfers. De onderneming, die onder meer stappen zet met zijn studie naar een Alzheimer-medicijn, sloot de meetperiode af met een tekort van 4,6 miljoen euro, waar dat een jaar eerder krap 2 miljoen euro was. Tegenover de oplopende bedrijfs- en onderzoekskosten staat nog altijd geen omzet.

De onderzoekskosten in het derde kwart van 2020 stegen tot bijna 3,7 miljoen euro, waar dat een jaar eerder 1,2 miljoen euro was. De algemene bedrijfskosten liepen ook op van 768.000 euro in het derde kwartaal van vorig jaar naar ruim 1 miljoen euro nu.

Vivoryon had eind september nog 10 miljoen euro tot zijn beschikking. Ook heeft de onderneming nog de mogelijkheid om met effecten zo'n 20 miljoen euro op te halen. De onderneming benadrukt dat de resultaten als verwacht zijn.

Studie

Bij de Europese fase 2-studie met het middel tegen de ziekte van Alzheimer heeft Vivoryon de eerste patiënten ingeschreven. De studie moet de veiligheid en de doeltreffendheid van Vivoryon's belangrijkste kandidaat-medicijn, varoglutamstat (PQ912), aantonen. Verder heeft de biotechnoloog bepaalde goedkeuringen gekregen in de Verenigde Staten, waardoor het ook daar een fase 2-studie kan beginnen.

Eerder gingen aandeelhouders akkoord met de 'verhuizing' op papier van Duitsland naar Nederland. Het plan voor een juridische status in Nederland werd eind september voorgelegd aan de aandeelhouders. Overigens blijven het administratieve hoofdkantoor en de operationele activiteiten zoals onderzoek in Duitsland, bij de locaties in München en Halle.