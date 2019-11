Mexico steekt miljarden in infrastructuur

Ze zijn goed bezig, dat zou NL ook moeten doen.

Uitbreiden luchthaven of zeehaven rotterdsm, daar doen wij 20 jaar over om een beslissing te nemen door poldermodel discussies en angst om verantwoording te nemen.



De taser aanschaf duurde 10 jaar en ondertussen worden politie en boa respectloos behandeld.



In Mexico grijpen ze gewoon in als leger, politie wordt aangevallen. Wij geven de daders een schouderklopje voor het neerslaan van een politie agent tijdens een trouw stoet.



Was onze regering maar ook zo fel met investeringen.

Ze stoppen met bouwen of draaien snelheid naar 100 km op snelwegen.



Grootste poppenshow ooit meegemaakt anno 2019 door Vvd D66 groenlinks.