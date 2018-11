Wall Street hoger in middaghandel

Gepubliceerd op | Views: 620

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York stonden maandag halverwege de handel stevig in de plus. Na een stroeve halve handelsdag op Black Friday lieten detailhandelaars op Cyber Monday wel duidelijke plussen noteren. Verder beloonden beleggers automaker General Motors (GM) voor de aankondiging van een forse reorganisatie.

De toonaangevende Dow-Jonesindex stond omstreeks 19.30 uur (Nederlandse tijd) 1 procent hoger op 24.519 punten. De breder samengestelde S&P 500 kreeg er ook 1 procent bij op 2659 punten. Technologiebeurs Nasdaq klom 1,3 procent tot 7031 punten.

Onder meer webwinkels als Amazon en Alibaba en winkelbedrijven als Kohl's, Macy's en Target profiteerden van de drukte aan het begin van het feestdagenseizoen. Die fondsen stegen tot 3,8 procent.

Vijf fabrieken

GM kondigde aan vijf fabrieken in Noord-Amerika en twee elders te willen sluiten en steeg 4,9 procent. Daarbij worden ruim 14.000 banen geschrapt. De reorganisatie moet leiden tot een kostenbesparing, waarmee GM meer mogelijkheden krijgt te investeren in elektrisch rijden. Ook andere automakers als Fiat Chrysler en Tesla stonden in de plus.

Apple zakte 0,2 procent nadat het Hooggerechtshof de weg vrijmaakte voor een zaak tegen het bedrijf wegens mogelijk machtsmisbruik bij de bepaling van prijzen in zijn App Store. Daarmee werd het kortstondig door Microsoft afgelost als meest waardevolle bedrijf van de VS. Microsoft dikte zelf 2,3 procent aan, maar moest de troon vrij snel weer aan Apple afstaan.

Poging gestaakt

Apotheekbedrijf CVS Health (plus 2,9 procent) kreeg onder voorwaarden groen licht van de staat New York om zorgverzekeraar Aetna (plus 2,1 procent) over te nemen. Alle staten die iets over de overname te zeggen hadden, zijn nu akkoord.

Verder zakte techbedrijf Plantronics 7,7 procent. De Zwitserse branchegenoot Logitech staakt zijn poging om Plantronics in te lijven.

De euro was 1,1333 dollar waard, tegen 1,1339 dollar eerder op de dag bij het sluiten van de Europese beurzen. Een vat Amerikaanse olie kostte 2,6 procent meer op 51,75 dollar. Brentolie steeg 3,4 procent in prijs tot 60,77 dollar per vat.