Opluchting over Italië geeft beurzen lucht

"Financiële fondsen veerden op na berichten dat de Italiaanse regering haar omstreden begrotingsplannen mogelijk toch aanpast. "



" Maandagavond staat topoverleg gepland in Italië over de begrotingsplannen die eerder door de Europese Commissie werden afgekeurd. Vooral het hoog oplopende begrotingstekort is Brussel een doorn in het oog. Vicepremier Luigi Di Maio heeft laten weten dat hij best kan leven met een lager begrotingstekort, maar details daarover zijn nog niet bekend."



Maandag blijken die details niet te kloppen.... en zijn de Italianen weer gewoon in de contamine...

Leer mij de Italianen kennen...



Go with the flow...

winst is winst