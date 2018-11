Gepubliceerd op | Views: 2.051 | Onderwerpen: Italië

AMSTERDAM (AFN) - De belangrijkste Europese beursgraadmeters zijn maandag met winst gesloten. Financiële fondsen veerden op na berichten dat de Italiaanse regering haar omstreden begrotingsplannen mogelijk toch aanpast. Verder verwerkten beleggers onder meer het nieuws over het brexitakkoord.

De AEX-index eindigde 1 procent hoger op 518,91 punten. De MidKap steeg 0,9 procent tot 701,2 punten. De beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs noteerden plussen tot 1,5 procent, terwijl de beursgraadmeter in Milaan 2,8 procent aandikte.

Maandagavond staat topoverleg gepland in Italië over de begrotingsplannen die eerder door de Europese Commissie werden afgekeurd. Vooral het hoog oplopende begrotingstekort is Brussel een doorn in het oog. Vicepremier Luigi Di Maio heeft laten weten dat hij best kan leven met een lager begrotingstekort, maar details daarover zijn nog niet bekend.

Flink omhoog

In Amsterdam waren banken en verzekeraars in de bovenste regionen te vinden bij de hoofdfondsen, nadat zorgen over Italië de laatste tijd flink hadden huisgehouden. ING, ABN AMRO, Aegon en NN Group wonnen tot 2,2 procent. Elders in Europa gingen financiële instellingen ook flink omhoog.

In de AEX was telecombedrijf KPN (plus 5,8 procent) de grootste stijger na berichten over goedkeuring uit Brussel voor de overname van de Nederlandse activiteiten van Tele2 door T-Mobile. Altice won 5,5 procent, na de forse verliezen van vorige week. Unilever stond onderaan met een min van 1,1 procent.

Goedkeuringsstempel

Op de lokale markt zakte Esperite 13,8 procent. De stamcelbank heeft na enkele keren uitstel eindelijk de jaarcijfers over 2017 gepubliceerd, maar zonder goedkeuringsstempel van zijn accountant. Het verlies liep in 2017 op tot 12,9 miljoen euro.

In Londen won Flybe 33,5 procent. Volgens The Sunday Telegraph overweegt IAG, het moederbedrijf van British Airways, ook een bod op de kwakkelende regionale luchtvaartmaatschappij. Vrijdag steeg het aandeel al ruim 70 procent nadat Virgin Atlantic bevestigde in gesprek te zijn met Flybe over een overname.

De euro was 1,1339 dollar waard, tegen 1,1335 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie kostte 2,5 procent meer op 51,67 dollar. Brentolie steeg 2,9 procent in prijs tot 60,51 dollar per vat.