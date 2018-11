'Wall Street staat voor hogere opening'

Gepubliceerd op | Views: 889

NEW YORK (AFN) - De effectenbeurzen in New York lijken maandag met winsten te gaan openen. Net als op Black Friday mogen detailhandelaars op belangstelling rekenen in verband met Cyber Monday. Dan gaan Amerikanen namelijk online op jacht naar koopjes voor het feestdagenseizoen.

Volgens onderzoeker Adobe Analytics zal maandag voor een recordbedrag van 7,8 miljard dollar aan online aankopen worden gedaan. Daarmee zou een vijfde meer online worden gekocht in vergelijking met een jaar eerder. Webwinkels als Amazon en Alibaba kunnen daarom weer in beweging komen.

Ook winkelbedrijven als Walmart, Kohl's, Macy's en Target blijven in de belangstelling staan in de nasleep van Black Friday en Thanksgiving. De onlineverkopen die dagen stegen in vergelijking met een jaar eerder met ruim een kwart tot 12,3 miljard dollar, aldus Adobe Analytics.

Recordproductie

Verder zal er aandacht zijn voor de energiesector, na de stevige daling van de olieprijzen vrijdag. Berichten over een recordproductie in Saudi-Arabië wakkerden de zorgen over een overaanbod op de oliemarkt aan. De olieprijzen gingen maandag wel weer iets vooruit.

Ook is er aandacht voor de autobranche. Automaker General Motors (GM) overweegt een fabriek in Canada te sluiten. Daardoor staan 2200 banen op de tocht. Branchegenoot Fiat Chrysler overweegt zijn dochteronderneming voor automatisering in de industrie, Comau, te verkopen.

G20-top

Techbedrijf Plantronics staat eveneens in de belangstelling. De Zwitserse branchegenoot Logitech staakt zijn poging om Plantronics in te lijven. Verder kondigde de toezichthouder in de staat New York aan onder voorwaarden akkoord te gaan met de overname van zorgverzekeraar Aetna door apothekersconcern CVS Health.

De macro-economische agenda is maandag nagenoeg leeg. Eind deze week gaat de aandacht uit naar de G20-top in Buenos Aires. De Amerikaanse president Donald Trump ontmoet daar zijn Chinese ambtsgenoot Xi Jinping om over de handelsoorlog te praten. Trump hintte de afgelopen maand meermaals op een handelsdeal met de Chinezen.

Vrijdag waren de beurzen in New York een halve dag geopend. De toonaangevende Dow-Jonesindex eindigde 0,7 procent lager op 24.285,95 punten. De breder samengestelde S&P 500 verloor ook 0,7 procent tot 2632,56 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq zakte 0,5 procent tot 6938,98 punten.