New York geeft groen licht voor megazorgdeal

NEW YORK (AFN/BLOOMBERG) - De Amerikaanse staat New York heeft onder voorwaarden groen licht gegeven voor de overname van zorgverzekeraar Aetna door apothekersconcern CVS Health. Door de fusie ter waarde van tientallen miljarden dollars ontstaat een Amerikaanse zorggigant die apotheken, klinieken en verzekeringsdiensten bezit.

Eerder rezen er zorgen bij de New Yorkse autoriteiten over de deal. De vrees was dat het gecombineerde bedrijf te veel macht zou krijgen, waardoor onder meer medicijnprijzen en verzekeringspremies flink omhoog zouden gaan.

New York heeft nu garanties afgedwongen van CVS. Zo mag dat bedrijf de premies van verzekerden in de staat niet opschroeven om de overname te bekostigen. Daarnaast heeft de apothekersgigant 40 miljoen dollar toegezegd voor een voorlichtingscampagne over zorgverzekeringen.

Met de overname is een bedrag van 69 miljard dollar gemoeid. CVS en Aetna hebben nu toestemming van alle Amerikaanse staten die hun samenvoeging moesten goedkeuren.