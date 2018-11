Gepubliceerd op | Views: 598 | Onderwerpen: autoindustrie

TURIJN (AFN) - Autofabrikant Fiat Chrysler overweegt zijn dochteronderneming voor automatisering in de industrie, Comau, te verkopen. Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden. De verkoop van de robotica-activiteiten zou 1,5 miljard euro tot 2 miljard euro moeten opleveren.

Een afstoting zou een van de strategische opties zijn die Fiat Chrysler onderzoekt. Het Italiaans-Amerikaanse concern, dat zelf niet wilde reageren op de geruchten, heeft volgens de ingewijden geen definitief besluit genomen over het bedrijf.

Onder de onlangs aangetreden topman Mike Manley verkocht Fiat Chrysler eerder al zijn onderdelendivisie Magneti Marelli voor 6,2 miljard euro. Het concern wil zich meer richten op zijn kernactiviteit als fabrikant en verkoper van auto's.

Comau

Comau, een afkorting van Consorzio Macchine Utensili, werd in de jaren zeventig opgericht door een groep ingenieursbedrijven uit Turijn die Fiat hielp bij de oprichting van een autofabriek in de Sovjet-Unie. Inmiddels is het bedrijf met veertien fabrieken en vijf onderzoekscentra actief in zeventien landen.

Het aandeel Fiat Chrysler stond maandagmiddag 3,8 procent hoger op de beurs van Milaan.