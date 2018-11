AFM waarschuwt voor vermoedelijke fraudeur

Gepubliceerd op | Views: 1.326 | Onderwerpen: AFM

AMSTERDAM (ANP) - De Autoriteit Financiële Markten (AFM) waarschuwt beleggers om niet in te gaan op aanbiedingen van handelsbedrijf Wainwright Marks Management. Het gaat volgens de toezichthouder vermoedelijk om een boilerroom, een bedrijfje dat potentiële beleggers telefonisch benadert en waardeloze of niet-bestaande aandelen probeert aan te smeren.

De AFM trekt geregeld aan de bel over boilerrooms. Volgens de toezichthouder zetten ze beleggers onder grote druk om geld naar het buitenland over te maken. Vaak gebruiken ze een betrouwbaar ogende website of namen die sterk lijken op die van een bekende financiële organisatie.