Juweliersketen Tiffany vangt bot bij Hoge Raad

Gepubliceerd op | Views: 486

DEN HAAG (AFN/BLOOMBERG) - Tiffany & Co heeft zonder succes beroep aangetekend tegen een schadevergoeding die het bedrijf aan horlogemaker Swatch moet betalen. De Hoge Raad ging niet mee in de klachten van de Amerikaanse juweliersketen.

De zaak draait om schadevergoeding die voortvloeit uit een mislukte samenwerking tussen de twee bedrijven Het Nederlands Arbitrage Instituut (NAI) oordeelde in 2013 dat Tiffany & Co een schadevergoeding van meer dan 400 miljoen Zwitserse frank moest betalen aan Swatch wegens contractbreuk. Ook in hoger beroep bleef de schadevergoeding staan.

Tiffany en Swatch gingen in 2007 een samenwerking aan om de productie en verkoop van horloges van Tiffany te stimuleren, maar hiervan kwam uiteindelijk niets terecht. In de daaropvolgende jaren beschuldigde Swatch Tiffany ervan de ontwikkeling van het bedrijf te blokkeren. De zaak werd in Nederland uitgevochten, omdat de afspraken tussen beide bedrijven volgens Nederlands recht zijn gemaakt.