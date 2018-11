Boskalis straalt op hoger Damrak

Gepubliceerd op | Views: 544

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam is maandag hoger geopend. Ook de andere Europese beurzen begonnen met winst. Op het Damrak stond Boskalis in de schijnwerpers na het binnenslepen van een grote opdracht. De handel werd verder gedomineerd door de ontwikkelingen rond de brexit en het handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na opening van de markt 1 procent in de plus op 518,99 punten. De MidKap steeg 0,9 procent tot 701,59 punten. De beursgraadmeters in Londen, Frankfurt en Parijs gingen tot 1 procent vooruit.

Boskalis dikte ruim 6 procent aan bij de middelgrote bedrijven. De baggeraar en maritiem dienstverlener heeft een order van meer dan 250 miljoen euro gekregen voor het installeren van exportkabels voor de offshore netverbinding Ostwind 2. Het is het grootste kabelinstallatiecontract voor Boskalis ooit. Ook tekende Boskalis een voorlopig contract met Saudi Aramco voor het ambitieuze offshore-investeringsprogramma van het staatsoliebedrijf.