'Positief begin Amsterdamse beurshandel'

Gepubliceerd op

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse aandelenbeurs opent maandag waarschijnlijk met winst. Ook de andere beursgraadmeters in Europa zullen hoger beginnen. De handel wordt in de laatste week van november gedomineerd door de ontwikkelingen rond de brexit en het handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China.

De 27 EU-lidstaten schaarden zich zondag achter het brexitakkoord. In de komende weken moet de Britse premier Theresa May nu steun zien te vinden in het parlement voor de 'scheidingsakte' van het Verenigd Koninkrijk en de EU.

Aan het handelsfront gaat de aandacht uit naar de G20-top in Buenos Aires eind deze week. De Amerikaanse president Donald Trump ontmoet daar zijn Chinese ambtsgenoot Xi Jinping om over de handelsoorlog te praten.

Miljoenenorder

Op het Damrak staat Boskalis in de schijnwerpers. De baggeraar en maritiem dienstverlener kreeg een order voor het installeren van exportkabels voor de offshore netverbinding Ostwind 2. Het contract heeft een waarde van meer dan 250 miljoen euro. Het is het grootste kabelinstallatiecontract voor Boskalis ooit.

Ook Altice Europe blijft in de belangstelling staan. RBC verlaagde het advies voor het kabel- en telecombedrijf dat in de afgelopen twee handelsdagen 24 procent aan beurswaarde zag verdampen. Arcadis heeft een watergerelateerde ontwerpopdracht in China in de wacht gesleept. Het advies- en ingenieursbureau bracht geen financiële details van de opdracht naar buiten.

Europa

Stamcelbank Esperite publiceerde de jaarcijfers over boekjaar 2017. Dat gebeurde na enkele keren uitstel en het verschuiven van deadlines vanwege onder meer ,,technische problemen''. Het verlies in 2017 bedroeg 12,9 miljoen euro tegen een verlies van 8,5 miljoen euro in 2016.

De Europese beurzen sloten vrijdag gemengd. De AEX-index zakte 0,1 lager tot 513,85 punten en de MidKap steeg 0,3 procent tot 695,08 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs klommen tot 0,5 procent. Londen zakte 0,1 procent. Wall Street ging na een halve handelsdag lager het weekeinde in. De Dow-Jonesindex eindigde 0,7 procent lager op 24.285,95 punten. De brede S&P 500 verloor ook 0,7 procent en technologiegraadmeter Nasdaq zakte 0,5 procent.

De euro was 1,1352 dollar waard, tegen 1,1335 dollar op vrijdag. De olieprijzen veerden op na de duikeling afgelopen week. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,6 procent meer op 51,21 dollar. Brentolie steeg 2,2 procent in prijs en werd verhandeld voor 60,10 dollar per vat.