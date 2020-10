'Beleggers bezorgd over vertrek Just Eat Takeaway naar Londen'

De functie van London als financieel centrum is in Europa ongeëvenaard. Dat zal dan ook zeker aantrekkingskracht blijven uitoefenen op grote bedrijven, ook na een Brexit. De meeste hoofdkantoren produceren namelijk helemaal niets, en de aansturing van buitenlandse dochterondernemingen kan prima op afstand. Productielocaties (in GB) is een ander verhaal, dat wordt volgens mij in veel gevallen lastiger, zeker wanneer het bedrijven zijn die zich richten op export. Desalniettemin is het vertrek van de (nu nog gedeelde) hoofdkantoren van Unilever en Shell naar het VK buitengewoon pijnlijk voor Nederland.