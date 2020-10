'Beleggers bezorgd over vertrek Just Eat Takeaway naar Londen'

AMSTERDAM (AFN) - Beleggers vrezen dat maaltijdbestelbedrijf Just Eat Takeaway (JET) begin 2021 in een juridisch niemandsland verdwijnt, als de fusie van de Britse en Nederlandse delen wordt afgerond en de Nederlandse beursnotering verdwijnt. Dat schrijft De Telegraaf op basis van een brief van beleggersorganisaties VEB en Eumedion aan beursuitbater Euronext.

Het fusiebedrijf is straks Nederlands, maar heeft na opheffing van de Amsterdamse beursnotering louter nog een Britse notering. Zowel de Nederlandse beurswaakhond AFM als diens Britse tegenhanger, de FCA, vinden het bedrijf dan niet hun juridische verantwoordelijkheid, aldus de beleggersorganisaties. Dit zou voor beleggers met name een probleem kunnen worden bij een overnamebod op JET. In dat geval zou er geen enkele toezichthouder zijn die kan afdwingen dat JET zich aan hetzij de Britse, hetzij de Nederlandse beursregels houdt.

JET en Euronext wilden tegenover De Telegraaf niet publiekelijk reageren op de kwestie.