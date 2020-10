'Lagere resultaten voorzien bij chipbedrijf ASMI'

AMSTERDAM (AFN) - Chiptoeleverancier ASM International (ASMI) heeft in het derde kwartaal waarschijnlijk minder omzet en minder winst in de boeken gezet dan in de voorgaande drie maanden. Dat komt naar voren uit een door persbureau Bloomberg opgestelde consensus van analisten.

De omzet ramen de marktkenners op dik 312 miljoen euro, tegen bijna 342 miljoen euro in het tweede kwartaal. ASMI stelde zelf eerder al de opbrengsten uit het tweede kwartaal waarschijnlijk niet te kunnen evenaren. Bij de presentatie van de halfjaarcijfers voorspelde het Almeerse bedrijf voor het derde kwartaal tussen de 300 miljoen en 320 miljoen euro omzet.

De marktvorsers rekenen verder op een aangepaste nettowinst van ruim 61 miljoen euro, waar in de voorgaande periode nog meer dan 77 miljoen euro winst werd gerapporteerd. Ook voorzien ze een duidelijk lager operationeel resultaat.

ASMI slaagde er in het tweede kwartaal nog in om verkopen en winst op te voeren. Daarbij profiteerde de onderneming van de toegenomen vraag naar chips door het vele thuiswerken tijdens de eerste coronalockdown. ASMI levert vooral systemen voor de bewerking van wafers, de dunne schijfjes waarvan chips worden gemaakt. Het bedrijf voorziet chipmakers onder andere van technologie waarmee laagjes materiaal op een dikte van één atoom kunnen worden aangebracht.

Beleggers zullen bij de presentatie van het nieuwe kwartaalbericht op woensdag ook sterk letten op de verwachtingen die ASMI zelf uitspreekt. Voor het vierde kwartaal rekenen de analisten weer op een lichte verbetering van de resultaten.

Ook gaat de aandacht uit naar eventuele opmerkingen over ASM Pacific Technologies (ASMPT). Dat voormalige dochterbedrijf verdwijnt mogelijk van de beurs in Hongkong. De onderneming zou in gesprek zijn met potentiële investeerders, werd onlangs door ingewijden gemeld. Zelf sprak het bedrijf de geruchten tegen. ASMI heeft momenteel nog een belang van circa 25 procent in ASMPT.

Recent is ook bekend geworden dat financieel directeur Peter van Bommel na de volgende aandeelhoudersvergadering in mei 2021 vertrekt bij ASMI. Hij gaat dan met pensioen. De chiptoeleverancier zoekt nog naar een opvolger.