Flinke verliezen op Wall Street

quote: Lepre Chaun schreef op 26 oktober 2020 18:57:

gewoon dus Politiek weer om druk op de ketel te zetten .



gewoon dus Politiek weer om druk op de ketel te zetten .

Wanneer zorgt die geweldige president Trump van jou nou eindelijk eens voor die zak met gratis geld,want van de bedrijfscijfers moeten we het niet meer hebben.Dan kunnen we tenminste weer voor een weekje aan het infuus, want langer gaat het helaas niet helpen.En die bedrijfscijfers??? We zijn al lang onderweg in 2021 voordat die een beetje rooskleuriger worden.