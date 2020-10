AMSTERDAM (AFN) - ABN AMRO Ventures investeert in PrimaryBid. Dat is een technologieplatform dat particuliere beleggers de mogelijkheid biedt om op dezelfde voorwaarden als institutionele beleggers in te stappen bij een kapitaalemissie van een bedrijf, waaronder beursgangen.

Hoeveel geld er met de investering is gemoeid is niet naar buiten gebracht. Volgens ABN AMRO is PrimaryBid interessant omdat de bank wil meespelen in de voorhoede van innovatie in de financiële sector. Het platform wordt aangeboden in aanvulling op de producten en diensten van de Equity Capital Markets-afdeling van de bank. ABN AMRO krijgt daarnaast een voortrekkersrol in de verdere uitbreidingsstrategie van PrimaryBid voor de Benelux en de rest van Europa.

PrimaryBid lanceerde zijn digitale platform al in het Verenigd Koninkrijk en heeft in 2020 een aantal toonaangevende beursgangen in Londen begeleid. Het bedrijf kijkt nu naar mogelijkheden voor uitbreiding naar de eurozone, waarbij het samenwerkt met Euronext.