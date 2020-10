Hoofdindex Amsterdam op verlies

AMSTERDAM (AFN) - De AEX-index op de Amsterdamse beurs stond maandagmiddag op verlies. Ook de andere Europese beurzen deden een stap terug. Een omzetalarm van de grote Duitse softwaremaker SAP drukte daarbij zwaar op de aandelenmarkt in Frankfurt. Beleggers bleven verder voorzichtig door de strengere maatregelen in veel Europese landen om de tweede coronagolf in te dammen.

De hoofdindex aan het Damrak noteerde rond 15.55 uur 1 procent lager op 548,83 punten. De MidKap leverde 2,3 procent in tot 808,70 punten. De beursgraadmeters in Londen en Parijs daalden tot 1,4 procent.

De Duitse DAX zakte 3,2 procent. SAP liet het grootste dagverlies in jaren zien en kelderde bijna 22 procent. De producent van bedrijfssoftware is negatiever gestemd over dit jaar. Daarnaast constateerde de Bundesbank in een rapport dat het herstel van de Duitse economie aan het afzwakken is door het stijgende aantal coronabesmettingen in het land en de hernieuwde sociale beperkingen tegen de pandemie.

Sterkste daler bij de hoofdfondsen op Beursplein 5 was uitzender Randstad met een min van 2,8 procent. ING en ABN AMRO verloren rond de 2 procent. Volgens persbureau Bloomberg duurt het door de tweede coronagolf mogelijk langer voor banken weer dividend mogen uitkeren aan hun aandeelhouders. Eerder leken er bij de Europese Centrale Bank (ECB) nog stemmen op te gaan om het eerder dit jaar ingestelde dividendverbod weer op te heffen. Techinvesteerder Prosus voerde de stijgers aan met een winst van 1,2 procent.

Basic-Fit (min 4,7 procent) was een grote verliezer in de MidKap, na een handelsupdate. De uitbater van fitnessclubs heeft veel sportscholen in Frankrijk en België weer moeten sluiten vanwege de sterke opleving van het aantal coronabesmettingen in die landen. Het bedrijf zegt verder de bouw van nieuwe clubs voorlopig uit te stellen vanwege de pandemie. Biotechnoloog Pharming ging op kop met een winst van bijna 1 procent.

In Stockholm verloor SSAB dik 3 procent na mediaberichten dat de Zweedse staalmaker de Nederlandse tak van Tata Steel Europe zou willen inlijven. Lufthansa daalde bijna 4 procent. Het Duitse luchtvaartconcern gaat extra besparen door de coronacrisis en neemt nog eens 125 vliegtuigen uit de roulatie. Ook wordt verder gesneden in administratieve functies.

De euro stond op 1,1813 dollar, tegenover 1,1844 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie kostte 3,2 procent minder op 38,58 dollar. Brentolie zakte 2,9 procent in prijs tot 40,55 dollar per vat.