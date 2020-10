'Emissieplan overschaduwt resultaten URW'

'Boven de cijfers hangt echter als een donkere wolk de weerstand tegen de plannen voor een aandelenuitgifte'



Toen die 'donkere wolken' bekend werden schoot het aandeel de lucht in, dus het is eerder de zon die doorbreekt.

Maar het is nog lang niet beslist. Het lijkt me wel dat als met het alternatieve plan iwordt ingestemd, het bestuur aftreed. Benieuwd of de supervisory board dan volgt.

Dan ontstaat er een geheel nieuw speelveld.

1 November horen we meer en 10 nov weten we meer.