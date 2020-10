Beursgang Ant Group levert bijna 35 miljard dollar op

HONGKONG (AFN/BLOOMBERG) - Ant Group, de financiële dienstverlener van de Chinese internetreus Alibaba, haalt met zijn beursgang in Hongkong en Shanghai bijna 35 miljard dollar op. Maandag werd bekend voor welke prijzen de aandelen worden verkocht. De waardering van het bedrijf ligt op 280 miljard dollar.

Daarmee wordt het de grootste beursgang ooit. Het eerdere record was in handen van het Saudische staatsolieconcern Saudi Aramco, met ruim 29 miljard dollar. Ant wil de opbrengst van de aandelenverkoop gebruiken om zijn activiteiten uit te breiden en onderzoek en ontwikkeling te financieren. De handel in het aandeel zou begin volgende maand moeten beginnen.

Ant is onder meer eigenaar van de betaaldienst Alipay, de Chinese tegenhanger en veel grotere variant van PayPal. Alibaba heeft een belang van 33 procent in Ant. Beide bedrijven komen uit de koker van de Chinese miljardair Jack Ma.