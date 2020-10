Verkoop spelletjes doet Hasbro goed

PAWTUCKET (AFN/BLOOMBERG) - Speelgoedfabrikant en -mediabedrijf Hasbro heeft in het afgelopen kwartaal geprofiteerd van een betere verkoop van spelletjes. Tijdens de coronacrisis waren mensen op zoek naar gezelligheid en vermaak en gingen onder meer bordspel Monopoly en kaartspel Magic: The Gathering regelmatig over de toonbank. De mediatak van het bedrijf had het moeilijker omdat de opnames van series en films een tijdlang stil lag.

Net als branchegenoot Mattel zag Hasbro ook een toenemende verkoop van bekende producten. Impulsaankopen, die in stenen speelgoedwinkels wel voorkwamen, zijn er veel minder nu een toenemend deel van de verkoop via webwinkels verloopt. Tegelijkertijd had Hasbro wel last van een lichte omzetdaling bij de speelgoed die aan series en films gelinkt is. Doordat veel films uitgesteld werden, was er minder aandacht voor die producten en dat leidde tot minder verkopen.

De totale omzet van Hasbro kwam uit op 1,8 miljard dollar, wat een daling van 4 procent was ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. De nettowinst kwam uit op 220,9 miljoen dollar. Hasbro verwacht een goed feestdagenseizoen.