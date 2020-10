Philips wil oud-baas PepsiCo als commissaris

AMSTERDAM (AFN) - Indra Nooyi, de voormalig topvrouw van frisdrank- en snackbedrijf PepsiCo, gaat mogelijk als commissaris aan de slag gaan bij Philips. Het zorgtechnologiebedrijf maakte haar voordracht maandag bekend.

Volgens Philips heeft Nooyi in haar tijd als topvrouw van PepsiCo duidelijk ingezet op het produceren van producten die voedzamer zijn en het beperken van de ecologische voetafdruk. Eerder werkte Nooyi in diverse leidinggevende functies bij onder meer technologiebedrijf ABB en smartphonemaker Motorola. Verder was ze actief binnen de Boston Consulting Group.

Volgens president-commissaris Jeroen van der Veer is Nooyi een bewezen bedrijfsleider in de consumenten- en technologiesector. Hij prijst verder haar strategische inzichten die voor Philips "zeer waardevol" zullen zijn nu de onderneming aan de volgende groeifase begint.

Aandeelhouders stemmen op 6 mei over haar benoeming.