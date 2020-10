'Nog geen stress bij Basic-Fit om clubsluitingen'

AMSTERDAM (AFN) - Er is nog geen sprake van onmiddellijke stress bij Basic-Fit nu veel clubs in Frankrijk en België weer tijdelijk zijn gesloten vanwege de opleving van het aantal coronabesmettingen. Dat zegt KBC Securities in een reactie op het handelsbericht dat onverwacht werd gepubliceerd door de fitnessketen.

KBC wijst op de focus op kostencontrole en kasstroom bij Basic-Fit en de sterke liquiditeit en zegt dat het aantal nieuw geopende clubs dit jaar boven verwachting ligt. Basic-Fit heeft leden van Franse en Belgische clubs die tijdelijk zijn gesloten bevriezing van betaling geboden. Daar hebben 110.000 leden gebruik van gemaakt. Dat is volgens KBC een fractie van het totaal aantal van 2,25 miljoen leden van Basic-Fit.

KBC zegt de impact van de huidige ontwikkelingen op Basic-Fit nog in te schatten en handhaaft zijn buy-advies met een koersdoel van 29 euro. Het aandeel noteerde maandag kort na opening een min van 3,3 procent op 21,80 euro.