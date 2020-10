Veel fitnessclubs Basic-Fit weer dicht in Frankrijk en België

Door de beperkte capaciteit en tijden is het bij de Basic fits in de Randstad bijna onmogelijk om een plek te boeken. Bij heel wat clubs zit alles al helemaal volgeboekt.



Zelfs de 24/7 clubs zijn moeilijk te boeken en moet je echt 48h van te voren boeken. Ook daar zie je de timeslots tot 23h en zelfs tot in de nacht 01:00-02:00 helemaal vol zitten. Dit gaat ook heel wat mensen irriteren wat gaat leiden tot opzeggingen en bevriezingen voor de clubs die wel open blijven.



Ik denk ook dat een Nederlandse lockdown er aan zit te komen. En denk dat dit aandeel nog wel zal dippen tot in de 16-18 euro regio....