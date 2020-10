'Negatief begin voor Amsterdamse beurs'

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse aandelenbeurs zal maandag naar verwachting lager beginnen aan de laatste week van oktober. Ook de andere Europese beurzen lijken in het rood te openen. De strengere maatregelen in veel Europese landen om de tweede coronagolf in te dammen zorgen voor terughoudendheid bij beleggers. Daarnaast gaat de aandacht uit naar de bedrijfsresultaten, de aanstaande Amerikaanse presidentsverkiezingen en de onderhandelingen over een extra coronasteunpakket in Washington.

Aan het brexitfront worden de gesprekken over een handelsakkoord tussen Groot-Brittannië en de Europese Unie verlengd tot en met woensdag. EU-brexitonderhandelaar Michel Barnier zou eigenlijk zondag uit Londen vertrekken, maar blijft nu langer in de Britse hoofdstad om verder te praten. Zijn langere verblijf kan erop duiden dat vooruitgang wordt geboekt in de brexitgesprekken tussen Londen en Brussel.

De Europese bankensector staat in de schijnwerpers. Volgens persbureau Bloomberg duurt het door de tweede coronagolf mogelijk langer voor banken weer dividend mogen uitkeren aan hun aandeelhouders. Eerder leken er bij de Europese Centrale Bank (ECB) nog stemmen op te gaan om het eerder dit jaar ingestelde dividendverbod weer op te heffen.

Shell

Op het Damrak kwam Basic-Fit met een handelsupdate. De fitnessketen zag de omzet in de eerste negen maanden van het jaar met 14 procent dalen. Het aantal leden groeide met 6 procent tot 2,25 miljoen. Het bedrijf liet verder weten de bouw en opening van nieuwe fitnesscentra voorlopig uit te stellen.

Ook Shell staat in het nieuws. De voormalige topman van mijnbouwconcern BHP zou de nieuwe voorzitter kunnen worden van de olie- en gasproducent. Volgens de Britse krant The Telegraph is Andrew Mackenzie momenteel de topkandidaat om de functie over te gaan nemen van huidig voorzitter Charles Holliday die zou gaan vertrekken bij Shell.

Kiadis

Biotechnoloog Kiadis Pharma liet weten volgende maand gegevens te presenteren over zijn NK-celtherapie op het jaarlijkse congres van de Society for Immunotherapy of Cancer (SITC). Daar komt het bedrijf met een studie over Natural Killer-cellen bij longkanker.

In Frankfurt kwam SAP met een omzetwaarschuwing. De Duitse producent van bedrijfssoftware is negatiever gestemd over dit jaar omdat het herstel van de coronacrisis minder sterk verloopt dan eerder gedacht. Vanwege de crisis snijden bedrijven in hun investeringen, waar SAP last van heeft.

De euro was 1,1831 dollar waard, tegenover 1,1844 dollar op vrijdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 2,2 procent tot 38,96 dollar. Brentolie werd 2,3 procent goedkoper op 40,80 dollar per vat.