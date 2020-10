Bouw vreest ontslaggolf door stikstofbeperkingen

We wonen in één van de meest dichtbevolkte landen ter wereld, en we laten nog steeds meer dan 100.000 mensen per jaar dit land in komen. Dat zijn steden ter grootte van Helmond of Alkmaar (ok, Helmond zit net onder de 100k, Alkmaar richting de 110, maar het gaat om ordegrootte).



We bouwen niet op jaarbasis dat soort steden bij, sterker nog, we hebben er niet eens een plan voor, dat kan namelijk niet. De reden dat het niet kan is dat half Nederland ook uitgeroepen is tot Natura 2000 gebied.



En daar zit de uitdaging, een keuze maken in wat we willen. We kunnen niet én een half natuurgebied zijn én de grootste haven van Europa hebben. We kunnen niet én een half natuurgebied zijn én de derde luchthaven van Europa herbergen (binnenkort de tweede).