Kiadis presenteert op conferentie over kanker

AMSTERDAM (AFN) - Biotechnoloog Kiadis Pharma presenteert volgende maand gegevens over zijn NK-celtherapie op het jaarlijkse congres van de Society for Immunotherapy of Cancer (SITC). Daar komt het bedrijf met een studie over Natural Killer-cellen bij longkanker.

Kiadis ontwikkelt nieuwe medicijnen op basis van Natural Killer-cellen. Dat zijn grote witte bloedlichamen die de eerste verdedigingslinie in het menselijk afweersysteem vormen tegen kankercellen en infecties.