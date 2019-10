bij mij staat de beursbarometer op positief,trumpje,hoor je wat minder en zijn maat Pence wat meer,dat is giga winst voor de hele wereld en zeker voor ons als beurs kleutertjes!!

mijn zorg is alleen,of er niet een alcohol probleem in de ekonomie en daarmee op de beurs is ontstaan,door het uiterst onhandige optreden,van die lange,rondom het handelsconflict,als het maar niet gaat eindigen,met de woorden;trumpie maakt meer kapot dan je lief is,er zijn gelukkig ook een aantal geruststellende faktoren.

de reaktie van asml op de goede cijfers van intel,was opnieuw vreemd,die had toch met een dikke plus moeten sluiten!

wat denk je van mijn super topspeler rondom zijn cijferverhaal,besi zette onder hele moeilijke markt omstandigheden een schitterende prestatie neer,mede geholpen door overvloedige belangstelling,van hun mooie produkten en diensten,door de chinesio's,dat kan wel eens hele dikke pret gaan worden,tenminste,als ze niet in 1 van de vele valkuilen lopen,die er zijn als je met die chineesjes,zaken doet,over die valkuilen,kon je van de week in het fd lezen.

china gaat ekonomisch steeds meer richting de kapitalisten,daardoor boeren ze ook flink vooruit,maar ideologisch,blijven ze nog steeds,blinde oliedomme, wrede communisten,zie hoe ze het kapitalistische hongkong aanpakken,die mensen,die snoepen van de vruchten van het kapitalisme,willen natuurlijk,never nooit niet in de dwangbuis van dat infrieure brute communisme!

in de buurlanden vlak bij china kan je het enorme verschil zien; het kapitalistische zuid korea;welvarend en demokratisch,noord korea;straatarm en iedereen houd iedereen in de gaten,de mensen vliegen als ratten tegen de muur op van de honger en van de weinige centjes die er zijn,bouwt de dure whisky,drinkende topper raketjes,het meest verschriklijke dat hij doet is;de mensen heel wreed onderdrukken en vermoorden,die de verschijning van onze HEERE JEZUS hebben lief gekregen!

terug naar besi; de koers reaktie leek normaal te worden op de meevallers,toen kwamen de doemdenkers op het toneel en viel hij van leuk groen naar licht rood,maar om een uur of 10 stapte maxje in zijn bolide en scheurde met huilende motoren naar een slotstand van +8% ruim.

ik denk dat er zo'n vlam uit zijn uitlaat is gekomen,dat die pijp helemaal gesmolten is,tenminste daar lijkt het op,gezien het koersdrama gisteren,ik had wel op wat winstnemerij gerekend, maar de mooie cijfers van intel ziende,dacht ik dat we ongeveer vlak zouden gaan sluiten,nu ja,als je denkt stil te blijven staan,deze week,als alles mee zou zitten,dan mag je toch niet mopperen als je +7% bij mag schrijven,aperammetje,die heel de week terug viel naar rood,wist gisteren de pijn te verzachten,door prachtig groen te sluiten,voorlopig schrijft mijn portefuille dit jaar +50%,nog niet zo heel gek voor zo'n dom bouw va(r)kentje,dacht ik!!

die topprestatie komt omdat ik mijn beurs lievelingetje,grotendeels,onder de 20euro heb aangekocht,ik verwacht nog veel meer muziek bij mijn topper,omdat de personenautomarkt,ook begint op te leven!

Hoewel ik geen moslim ben,ben ik vanavond toch van plan om af te reizen,naar het mekka van de bovenstem,zaltbommel,mijn grote vriend andre gaat ons,denk ik heerlijk trakteren op prachtig orgelspel,waarbij je zo heerlijk kunt zingen,mede gesteunt door 3 prachtige bovenstem groepen,dat moet gewoon indrukwekkend mooi worden,ik geniet nu al!!

morgen van het meest belangrijke;het WOORD genieten,maar uiteraard ook van die heerlijke,schatrijke oude psalmen!!

maandag hoop ik dat de mega winst van intel,alsnog in europa vertaalt wordt,een boost daarbij is de goede toon van de handels gesprekken,dus ik zie het wel weer zitten,SJALOOM!!!