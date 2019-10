'Vertrouwen beleggers vrijwel stabiel'

Gepubliceerd op | Views: 256

AMSTERDAM (AFN) - Het vertrouwen van Nederlandse particuliere beleggers is in oktober nagenoeg stabiel gebleven. Volgens de maandelijkse beleggersbarometer van ING verwachten de meeste beleggers geen verandering in de algehele economische situatie, noch in hun eigen financiële situatie.

De graadmeter van de bank kwam uit op 113 punten, van 116 punten in de voorgaande maand. Een kleine meerderheid van de beleggers (56 procent) zag de waarde van hun beleggingen stijgen, maar de verwachtingen zijn toch iets negatiever.

Een derde van de beleggers verwacht dat de AEX de komende drie maanden zal stijgen. Een bijna even groot deel verwacht een stabilisering. Ze voorspellen gemiddeld dat de Amsterdamse beursgraadmeter in januari 2020 op 563 punten staat.