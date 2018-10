Barclays niet aangeklaagd voor deal Qatar

Gepubliceerd op | Views: 43 | Onderwerpen: Midden-Oosten

LONDEN (AFN) - Barclays wordt niet strafrechtelijk vervolgd voor een omstreden investeringsronde in 2008 waarbij 12 miljard pond werd opgehaald in Qatar. Het oordeel van de rechter daarover is goed nieuws voor de Britse bank, omdat een veroordeling het moeilijker zou kunnen maken om in andere landen zaken te doen.

De kapitaalinjectie zorgde er destijds voor dat Barclays, dat door de kredietcrisis bijna door zijn reserves heen was, geen beroep hoefde te doen op staatssteun. De manier waarop de miljardendeal tot stand kwam, riep echter veel vragen op.

De Britse fraudewaakhond SFO wilde Barclays aanklagen, maar zag een verzoek daartoe worden afgewezen door de hoogste rechter. Die volgde daarmee het voorbeeld van een lagere rechter in mei.