Beleggers zijn mensen die willen verdienen aan de in- en verkoop van aandelen. Die proberen in te kopen als de koersen laag staan en te verkopen als de koersen hoog staat. Daar is toch niets mis mee? De verwachting is dat de koersen nog verder gaan dalen. Dan is het toch verstandig om nu te verkopen en over een tijdje weer goedkoper in te kopen?