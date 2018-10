'Minnen verwacht op Wall Street'

Gepubliceerd op | Views: 553

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York staan vrijdag voor een lagere opening. Tegenvallende kwartaalberichten van zwaargewichten Amazon en Google drukken naar verwachting zwaar op de beurshandel. Die voedden de vrees dat bedrijven over hun piek heen zijn. Beleggers keken verder naar de nieuwste cijfers over economische groei in de Verenigde Staten.

De Amerikaanse economische groei is in het derde kwartaal afgezwakt, zij het minder hard dan economen te midden van alle handelsspanningen hadden verwacht. In het tweede kwartaal was nog sprake van de sterkste groei sinds 2014. De groeicijfers spelen doorgaans een grote rol bij rentebesluiten van de Federal Reserve.

Webwinkelgigant Amazon presenteerde over het derde kwartaal een hogere omzet en winst. De vooruitzichten voor het vierde kwartaal, wegens de feestdagen de belangrijkste periode voor de onlineverkoper, stelden echter teleur. In de voorbeurshandel stond het aandeel Amazon flink in de min.

Alphabet

Het moederbedrijf van Google, Alphabet, boekte een omzet die lager was dan kenners hadden verwacht. De technologiereus zag de inkomsten weliswaar stijgen, maar het bedrag bestemd voor distributiepartners voor Google's zoekmachine en webbrowser ging eveneens hard omhoog.

Chipgigant Intel kwam daarentegen met meevallende cijfers naar buiten. De winst en omzet waren hoger dan marktvorsers in doorsnee hadden verwacht. Bovendien was het concern positiever over de resultaten voor het hele boekjaar.

Dow Jones

Handelsspanningen en onrust in opkomende markten waren afgelopen kwartaal pijnpunten voor Colgate-Palmolive, dat zowel zijn omzet als winst zag dalen. Verder openden speelgoedfabrikant Mattel, app-maker Snap, biotechnoloog Gilead en bandenfabrikant Goodyear Tire de boeken.

Donderdag gingen de Amerikaanse aandelenbeurzen nog met duidelijke plussen de handel uit. De Dow-Jonesindex eindigde 1,6 procent hoger op 24.984,55 punten. De brede S&P 500 steeg 1,9 procent tot 2705,57 punten en techgraadmeter Nasdaq kreeg er 3 procent bij op 7318,34 punten.